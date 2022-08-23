زى النهارده.. شاهد بـ" أحداث حلوان": أكثر من 4 ألاف شخص هاجموا القسم

كتب إيهاب المهندس-أسماء شلبى

زى النهارده، من 7 سنوات، يوم 23 أغسطس 2015، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تستمع لأقوال الشهود فى محاكمة 68 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وسماع شهود الإثبات فى القضية.

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال مأمور قسم شرطة حلوان أثناء الأحداث، والذى أكد أن أحداث الاقتحام كانت صباح يوم 14 أغسطس من عام 2013، وأنه فوجئ بهجوم حوالى 4 آلاف شخص على القسم، وأنه فقد 3 أشخاص من قوات القسم يوم الهجوم، بالإضافة لإصابة اثنين آخرين منهم المقدم محمد مصطفى.

وأشار الشاهد إلى أن الهجوم كان من ناحية السجل المدنى، وأن المتهمين قاموا بإحراق 3 سيارات شرطة كانوا خارج القسم، ثم بدأ الهجوم على القسم بالأسلحة الآلية.

وعن سؤال الدفاع عن كيفية علمه بالهجوم على القسم أكد الشاهد أنه علم باحتمال وجود هجوم على القسم من خلال الكتب الدورية التى توزع على الأقسام قبل الهجوم بيومين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة، والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.