رئيس جامعة القناة: يجب مراعاة الأبحاث العلمية لأهداف التنمية المستدامة

الإسماعيلية - صبرى غانم

عُقد مجلس الدراسات العليا والبحوث جلسته رقم( 407) برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بحضور وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومديري عموم القطاع

وأكد رئيس الجامعة خلال الجلسة على دور البحث العلمي، والرسائل العلمية في تناول ووضع الحلول العلمية لمشكلات المجتمع وقضاياه، مشيرا إلى أهمية التطرق لتحديات إقليم القناة، وما يستتبعها من حلول علمية قابلة للتطبيق، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة في الرسائل العلمية والأبحاث والمشروعات البحثية.

وقد أفادت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث والتي تمت دعوتها للمجلس لاستكمال مناقشة وعرض الموضوعات التي بدأت أثناء توليها للقطاع أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات خلال المجلس أهمها اعتماد تقارير المجموعات البحثية الجارية والموافقة علي منح الدعم لمجموعات بحثية لمواجهة التحديات التي تواجه محافظة الإسماعيلية، وتمت مناقشة الموافقة على تسجيل 17 رسالة دكتوراة، و41 رسالة ماجستير، وفي الماجستير المهني تمت مناقشة الموافقة على 9درجات ماجستير.

ودعت الدكتورة ماجدة هجرس إلى المضي قدما في السياسية التي تبناها الدكتور ناصر مندور بأهمية تناول الرسائل العلمية والأبحاث والمشاريع البحثية موضوع التغيرات المناخية، وأن تتناول الأبحاث والرسائل مكافحة الفساد ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتفادي وقوعه.

ولفتت إلى التوعية المستمرة بسياسات الملكية الفكرية فى الكليات، والتعاون مع مكتب التايكو للتوعية بحقوق الملكية الفكرية.