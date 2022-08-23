اليوم السابع
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رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب مصريين أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:44 ص
رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد انتخاب مصريين أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار باعتماد انتخاب عدد من الأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية من المصريين.
 
وتضمنت الأسماء كل من الدكتور نظير محمد محمد النظير أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمود حامد محمد وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا والدكتور جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق والدكتور سلامة جمعة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور عبد الفتاح عبد الغني عميد كلية أصول الدين السابق والدكتور عباس عبد اللاه وكيل الأزهر السابق 
 
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية.

البحوث الاسلامية

مجلس الوزراء

الأزهر الشريف

مصطفي مدبولى



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