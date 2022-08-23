درجات الحرارة الثلاثاء بمصر.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والدلتا

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 العظمى 37

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 43

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 34