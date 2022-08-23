دراسة تربط بين التمارين المنتظمة وتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة جديدة أنه إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بشكل منتظم قد تكون أقل عرضة للإصابة بعدوى كورونا ومدى شدتها، بما فى ذلك دخول المستشفى والوفاة.

وتشير الدراسة، التى نُشرت فى المجلة البريطانية للطب الرياضى وفقا لموقع timesnownews، إلى أن 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين القاسية توفر أفضل حماية من الإصابة بعدوى كورونا.

وقال باحثون من جامعة فالنسيا فى إسبانيا "نتائجنا تسلط الضوء على الآثار الوقائية للانخراط فى نشاط بدنى كافٍ كاستراتيجية للصحة العامة، مع فوائد محتملة لتقليل مخاطر كورونا الشديدة".

شملت الدراسات 1853.610 بالغين، أكثر من نصفهم (54%) من النساء، وكان متوسط ​​عمر المشاركين 53، وكانت معظم الدراسات قائمة على الملاحظة وأجريت فى كوريا الجنوبية وإنجلترا وإيران وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا والبرازيل وفلسطين وجنوب أفريقيا والسويد.

وأظهر تحليل البيانات المجمعة، بشكل عام، أن أولئك الذين أدرجوا نشاطًا بدنيًا منتظمًا في روتينهم الأسبوعي كان لديهم خطر أقل بنسبة 11% للإصابة بفيروس كورونا، كما كان لديهم أيضًا خطر أقل بنسبة 36% لدخول المستشفى، وخطر أقل بنسبة 44% للإصابة بمرض كورونا الحاد، وخطر أقل بنسبة 43% للوفاة من كورونا مقارنة بأقرانهم غير النشطين بدنيًا.