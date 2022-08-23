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خطوات بسيطة تحمى أسرتك.. كيف تتجنب التعرض لماس كهربائى؟.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:07 م
خطوات بسيطة تحمى أسرتك.. كيف تتجنب التعرض لماس كهربائى؟.. إنفوجراف ماس كهربائى _أرشيفية
كتب أحمد حسني

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خطوات بسيطة لحماية أسرتك من التعرض لماس كهربائي، داخل المنزل يكشفها اليوم السابع في النقاط التالية.. 
 
 
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
 
- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
 
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
 
- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
 
- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
 
- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.
 
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
 
- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.
 
- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
 
- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
 
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ماس كهربائى

حرائق

اندلاع حرائق

اخبار الحوادث



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