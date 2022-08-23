خبراء دوليين يجرون عمليات جراحية في مجال جراحات صدر الأطفال بجامعة الأزهر بالمجان 12 سبتمبر

أعلن الدكتور سليمان محمد سليمان رئيس قسم جراحة الأطفال الأسبق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، تنظيم ورش عمل بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، على مدار يومي 12 و 13 سبتمبر 2022 م تتضمن النقل المباشر لعمليات جراحة الأطفال الدقيقة جراحات صدر الأطفال من خلال منظار الصدر الجراحى بهدف تدريب وتأهيل شباب الأطباء حول الجديد والحديث في مجال جراحات الأطفال على مستوى العالم.

وأوضح سليمان أن الورش التدريبية تقام على هامش انعقاد المؤتمر الدولي ال 37 للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعام 2022 م، بالتعاون مع الاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال (WOFAPS)برئاسة الدكتور سامح شحاتة، رئيس الجمعية واستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ويعقبها مؤتمر جمعية جراحة الاطفال المصرية، بالاشتراك مع الاتحاد العالمي لجمعيات جراحي الأطفال، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

أوضح سليمان أن قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي يستقبل حالات الأطفال التي تتطلب تدخلا جراحيا في مجال صدر الأطفال لمناظرتها وتحضيرها للعرض على خبراء جراحة الأطفال الدوليين من مختلف دول العالم، لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج إلى ذلك بداية من غدا الأربعاء وعلى مدار أيام الأسبوع وذلك بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي.