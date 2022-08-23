حملات لزراعة الأشجار المثمرة وترشيد استهلاك الكهرباء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار تكثيف الحملات اليومية لزراعة الأشجار على جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة وكذلك خفض إنارة الشوارع الرئيسية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت مراكز ومدن و أحياء (أول وثان الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، القرين، صان الحجر، فاقوس، القنايات، الحسينية" بترشيد إستهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق العامة وكذلك زراعة الأشجار المثمرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وتوفير الطاقة بالشوارع .