اليوم السابع
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حبس عصابة تتاجر فى الأسلحة النارية بمنطقة مصر القديمة 4 أيام

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:14 م
حبس عصابة تتاجر فى الأسلحة النارية بمنطقة مصر القديمة 4 أيام مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى الأسلحة بالمخالفة لأحكام القانـون. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواءين أشرف الجندي مدير الأمن، ومحمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة صوت وبداخلها الخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات الصوت – 2 هاتف محمول).
 
وبمواجهتهم أمام اللواء علاء بشندي، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.  
 
 
 

أسلحة

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مديريه امن القاهره



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