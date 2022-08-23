حبس سائق وشقيقه دهسا طفلا بسيارة ربع نقل فى الغربية 4 أيام

أمر باسم ماجد مدير نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية، بحبس سائق وشقيقه "موظف" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة دهس طفل بسيارة ربع نقل بقرية نجريج، بسبب ثمرة مانجو.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز بسيون بتحرير والد الطفل أحمد عبد المعطي، ويبلغ من العمر 10 سنوات، محضرا يتهم فيه سائق وشقيقه بدهس نجله بسيارة ربع نقل وإصابته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة، بعد ادعاء المتهمين بأنه سرق ثمرة مانجو.

وتم ضبط المتهمين وتم التحفظ عليهما والتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

وأوضحت صابرين التراس محامي المجني عليه، أن المتهمين تعديا على طفل آخر كان برفقة المجني عليه وأصاباه بكسور وكدمات، موضحة أن كاميرات المراقبة كشفت تفاصيل الحادث المؤسف، وتم تقديم نسخة منها لجهات التحقيق.