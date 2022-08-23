جمهور الزمالك يحتفل بالدورى فى شوارع الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

احتفل جمهور نادى الزمالك بمحافظة الإسكندرية بالحصول على الدورى بارتداء تيشرت الزمالك والهتافات والطبول احتفالا بالفوز.

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز ابراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 43، بعد ما استغل خروج محمد عواد حارس مرمي الزمالك عن مرماه، ليحرز هدف مميز من نصف الملعب، فيما تعادل للزمالك محمود الونش في الدقيقة 74.

وشهدت أول ربع ساعة احتساب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للاتحاد، إلا أن تقنية الفيديو استدعت الحكم الذى لغى قراره بعد رؤية اللقطة التي أثبتت عدم لمس حسام عبد المجيد الكرة بيده.