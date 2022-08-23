جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب - أحمد يعقوب وأحمد مصطفى

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر ارقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على مذكرة معلومات من الرائد محمود محمد حسن وكيل وحدة المباحث وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام الراكب ا . ل . ش سوداني الجنسية تهريب عدد من الهواتف المحمولة معه في الأتوبيس القادم من الخرطوم.

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه مأمورى الجمرك والسيد احمد الطيب مأمور التعريفة فتبين وجود 15 هاتف محمول ماركة سامسونج A13 مخبأة داخل أمتعته الشخصية.

قرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 10 لسنة 2022 وحرره محمود مختار.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل اول وزارة المالية والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وفكيه حامد محمد مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الجنوبية والوسطى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.