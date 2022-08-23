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تنسيق 2022.. التعليم العالى تطلق اليوم الأسبوع التعريفى للجامعات الأهلية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:00 ص
تنسيق 2022.. التعليم العالى تطلق اليوم الأسبوع التعريفى للجامعات الأهلية تنسيق - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى، أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، تنظم أسبوعا تعريفيا بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية التى ستبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد 2022/2023، وتبدأ فعاليات الأسبوع من اليوم  الثلاثاء ولمدة أسبوع من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

ويستهدف الأسبوع تعريف الطلاب وأولياء الأمور على البرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

وسيتم قبول الطلاب من خلال مرحلة تنسيق إلكترونى مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على العنوان التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg

 


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