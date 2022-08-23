تنسيق الجامعات 2022.. إتاحة موقع التنسيق لتسجيل رغبة الالتحاق بالجامعات الأهلية

كتب محمد صبحى

تنطلق اليوم الثلاثاء مرحلة تنسيق الجامعات الأهلية، من خلال تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى حيث قررت وزارة التعليم العالى قبول الطلاب بكليات الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، وتقرر البدء فى هذه المرحلة فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالى : www.tansik.egypt.gov.eg.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، ستكون الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى: الطب 82%، وطب الأسنان 80%، والعلاج الطبيعى 78%، والصيدلة 74%، والطب البيطري 70%، و الهندسة 68%، و علوم الحاسب 62%، أما برامج وكليات العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55.%.

تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).