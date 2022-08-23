اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2022.. إتاحة موقع التنسيق لتسجيل رغبة الالتحاق بالجامعات الأهلية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. إتاحة موقع التنسيق لتسجيل رغبة الالتحاق بالجامعات الأهلية مكتب تنسيق - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق اليوم الثلاثاء مرحلة تنسيق الجامعات الأهلية، من خلال تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى حيث قررت وزارة التعليم العالى قبول الطلاب بكليات الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، وتقرر البدء فى هذه المرحلة فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالى : www.tansik.egypt.gov.eg.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، ستكون الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى: الطب 82%، وطب الأسنان 80%، والعلاج الطبيعى 78%، والصيدلة 74%، والطب البيطري 70%، و الهندسة 68%، و علوم الحاسب 62%، أما برامج وكليات العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55.%.

تبدأ الدراسة فى أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

 

 


تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات الأهلية

موقع التنسيق الالكترونى

اخبار مصر

التعليم العالى

موقع التنسيق



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. غدا بدء فعاليات الأسبوع التعريفى بالجامعات الأهلية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 11:50 ص

15 ألف طالب يسجلون رغباتهم بتنسيق جامعة الأزهر.. والخميس المقبل آخر موعد

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:47 ص

تنسيق الجامعات 2022.. مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للتنسيق يومًا إضافيًا

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:42 ص

تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على مصروفات الدراسة بكليات جامعة حلوان الأهلية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:32 ص

تنسيق الجامعات 2022.. شروط القبول ببرنامج علوم تصميم الأثاث بتطبيقية حلوان

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:57 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة