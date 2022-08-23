تعليم كفر الشيخ تنظم معرضًا لختام الأنشطة ويكرم المتميزين.. صور

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ معرض أنشطة التربية الاجتماعية، وحفل ختام الأنشطة وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية في مسابقات الاتحادات الطلابية والتربية الاجتماعية، بحضور محمد عبدالله، وكيل الوزارة، والرائد العام لاتحاد طلاب كفرالشيخ، ومحمد الدفراوي، الموجه العام، ودكتورة عزة الدعدر، الموجه الأول المركزي، وحموده يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية.

وافتتح محمد عبدالله، وكيل الوزارة، المعرض الذي تضمن أعمال الطلاب والاخصائيين الاجتماعيين والرواد العموم ورواد الفصول، التي شملت المبادرات المجتمعية المختلفة والدراسات الاستطلاعية والبحوث حول المشكلات المدرسية وبرامج وأنشطة الاتحادات الطلابية والتربية الاجتماعية بالإضافة إلى سجلات الأخصائيين الاجتماعيين.

وكرم وكيل الوزارة الطلاب والاخصائيين والرواد العموم والرواد الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة والجمهورية في مسابقات الاتحادات الطلابية والتربية الاجتماعية، التلميذة والتلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية ، و للمرحلتين الإعدادية والثانوية، والمبتكر الصغير للمراحل الثلاث ، ومسابقة دوري المكاتب التنفيذية للمراحل الثلاث، والمسابقة البحثية والفنية والتكنولوجية عن المشروعات القومية العملاقة والرائد العام المثالي للمراحل الثلاث ورواد فصول المراحل الثلاث والاخصائيين المثاليين في الاتحادات الطلابية والخدمات الفردية، والأمناء الاوائل لمجلس الأمناء وجماعات مناهضة التدخين، وبيت العائلة المصرية والوعي القومي والاجتماعيين ومبادرات مجاري مائية خالية من المخلفات البلدية، وشجرة تساوي حياة، وحياة كريمة، وأنشط قسم اتحادات طلابية ومكتب الخدمة الاجتماعية النموذجي وأفضل توجية تربية اجتماعية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لتوجيه عام التربية الاجتماعية والعاملين به على جهودهم المبذولة وادائهم المتميز مما أدى إلى الحصول على هذا الكم من المراكز على مراكز الجمهورية، متمنياً لهم المزيد من التوفيق، كما أثنى على الطلاب والطالبات المتميزين والمشاركين.



تمريم معلمه متميزة



جانب من المكرمين



تكريم المتميزين



الحضور في الاحتفالية



تكريم طالب متميز



تكريم عدد المتميزين