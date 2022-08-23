تعرف على البرامج القومية البحثية للمحاصيل الموفرة للمياه

كتبت ــ أسماء نصار

تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى معهد المحاصيل الحقلية العديد من البرامج لاستنباط هجن وأصناف عالية الإنتاجية مبكرة النضج موفرة للمياه ومقاومة للأمراض والحشرات وأكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية مع الاحتفاظ بجودة الحبوب العالية، فى ظل ظروف أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية ونقص إمدادات الغذاء العالمية.

وتتميز البرامج القومية البحثية للمحاصيل بالتكامل بين كل المعاهد المعنية بمركز البحوث الزراعية حيث تقوم بدورها من خلال عدة محاورنتعرف عليها فى التقرير التالى:-

1- استنباط أصناف وهجن عالية الإنتاجية وقصيرة العمر.

2- تطوير وتحديث حزم التوصيات الفنية الخاصة بكل صنف حسب ظروف التربة و المياه.

3- إنتاج تقاوي المربي والأساس لأصناف وهجن المحاصيل بما يغطي كامل المساحة المنزرعة بالمحصول.

4- نقل التكنولوجيا من خلال الحقول والانشطة الارشادية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.