تعرف على إجراءات الوقاية من حرائق المخازن بسبب حرارة الجو

كتب: عبد الرحمن سيد

هناك مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن بسبب ارتفاع حرارة الجو، وظهرت بشكل متزايدة الفترة الماضية، نظرًا للعديد من الأسباب، ومنها:

1- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.

2- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

3- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين، ولا بد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائمًا بشكل محكم.

4- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.

5- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.

6- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.

7- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.

8- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.