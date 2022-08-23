تجديد حبس المتهم بقتل جاره حرقا 15 يوما على ذمة التحقيقات بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

جددت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية حبس المتهم باشعال النيران في جاره واصابته بحروق شديدة اودت بحياته 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب خلافات الجيرة.

كانت النيابة العامة قد امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة لقيامه باشعال النيران في جاره ووفاته جراء الحادث بسبب خلافات الجيرة.



كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى اخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بورود بوصول مسن لمستشفي المحلة العام مصاب بحروق شديدة من الدرجات الثلاث وتم تحويله لمركز حروق كفر الزيات.

وبالفحص تبين قيام جار المجني عليه باشعال النيران فيه بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط المتهم وتوفي المجني عليه متأثرا بحروقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.





