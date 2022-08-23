بريطانيا: 1295 مهاجرا وصلوا المملكة المتحدة عبر بحر المانش الاثنين

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش، أمس الاثنين، بلغ 1295 شخصا، ليكون أعلى إجمالي يومي منذ أن بدأت السجلات الحالية عام 2018.



وأضافت الوزارة- في بيان، أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء أن نحو 27 قاربا قام بالرحلة ما يشير إلى متوسط ​​48 شخصا لكل قارب.. مشيرة إلى أن من بين المهاجرين رضعا والعديد من الأطفال الصغار، حيث تم إحضارهم إلى الشاطئ في دوفر أمس.



وذكرت الصحيفة البريطانية أنه تم تصوير سترات النجاة ملقاة على رصيف ميناء "كينت" بعد اعتراض القوارب والسفن الأخرى في القناة.



وأضافت أن تدفق المهاجرين جاء بعد توقف دام ثلاثة أيام مابين الجمعة والأحد الماضيين، مشيرا إلى أن أكثر من 22 ألفا و600 شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد الإبحار في ممرات الشحن المزدحمة من فرنسا في قوارب صغيرة حتى الآن خلال العام الجاري.