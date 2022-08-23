انطلاق حوار السياسات رفيع المستوى بين اليابان ومصر حول التعاون التنموى

كتبت رباب فتحى

قال بيان من سفارة اليابان بالقاهرة إن حوار السياسات رفيع المستوى بين اليابان ومصر عُقد حول التعاون التنموي، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي.

وحضر الحوار من الجانب الياباني، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، إلى جانب ممثلون آخرون عن سفارة اليابان بالقاهرة، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، ومن الجانب المصري، معالي وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وممثلون عن الوزارات والهيئات ذات الصلة.

ويُعقد هذا الحوار للمرة الأولى هذا العام على مستوى رفيع متمثلًا في الوزيرة والسفير، بعد أن عقدت المشاورات الثنائية سنويًا على المستوى الإداري حتى العام الماضي. مما أسفر عن تعزيز شراكة التعاون بين اليابان ومصر.

من جانبه، صرح السفير أوكا بأن اليابان ستواصل دعم التنمية المستدامة في مصر وفقًا لاحتياجات التنمية في مصر، بما في ذلك برنامج الربط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي (1) تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، (2) تعزيز الاندماج الاجتماعي، (3) تعزيز التعليم وتنمية الموارد البشرية وكذلك التعاون الإقليمي.

وعلى وجه التحديد، يتضمن تعاون اليابان ما يلي: تطوير البنية التحتية عالية الجودة مثل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ومطار برج العرب الدولي وما إلى ذلك- التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الطاقة النظيفة تحسبًا لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، والمقرر عقده في مصر في نوفمبر من هذا العام.

كما يتضمن التعاون في قطاع الصحة مثل الاستجابة لفيروس كورونا المستجد وإدخال التأمين الصحي الشامل. وكذلك التعاون في قطاعي الأغذية والزراعة (الري وتربية الأحياء المائية) من أجل الأمن الغذائي كاستجابة للأزمة الأوكرانية، والتعاون في قطاعي التعليم وتنمية الموارد البشرية بما في ذلك، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والمدارس المصرية –اليابانية (EJS)، بناءً على الشراكة المصرية – اليابانية في التعليم (EJEP).

-التعاون الثلاثي في إطار مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية في إفريقيا (TICAD8)، الذي سيعقد في تونس هذا الشهر.

ومن الجانب المصري، أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن تقديرها الكبير وتطلعاتها المستقبلية تجاه الشراكة مع اليابان، كما قامت بشرح الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، بما في ذلك برنامج الربط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، ثم تلي ذلك شرح لمقترحات محددة للتعاون بين اليابان ومصر من جانب الوزارات والهيئات ذات الصلة.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق من أجل تعزيز التعاون الياباني –المصري، وعقد حوار السياسات هذا على مستوى رفيع متمثلًا في معالي الوزيرة والسفير في العام المقبل أيضًا.