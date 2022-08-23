انتظام آلية طرح كراسات شروط المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بأسوان

وصرح "عطية"، فى بيان صحفى، بأنه تيسيراً على الحاجزين فقد تم توفير ماكينة تحصيل داخل المركز التكنولوجى بمركز نصر النوبة لسرعة تحصيل قيمة كراسات الشروط ، مؤكداً على أن المجمع الصناعى بالجنينة والشباك سيعتبر قاعدة صناعية وحرفية ستعمل على إستثمار المزايا النسبية بأنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات ، والغذائية ، والكيمائى ، والهندسى ، والتعدينى.

وأوضح محافظ أسوان، بأن المنطقة الصناعية تضم 308 وحدة وورشة على مساحة 56,5 فدان كمرحلة أولى تتضمن 282 وحدة بمساحة 90 م2 ، وأيضاً 26 وحدة بمساحة 180 م2 مجهزة بجميع المرافق والخدمات ، كما أنه متوفر فيها وسائل الإطفاء والحماية المدنية والسلامة المهنية.

وطالب المحافظ، بتقديم كافة أوجه التسهيلات الإدارية والبعد عن الإجراءات الروتينية لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة فى ظل قيام المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية لرواد الأعمال من شباب نصر النوبة لتجهيزهم مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم الكامنة.



جانب من طرح كراسات شروط المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بأسوان (1)



جانب من طرح كراسات شروط المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بأسوان (2)



طرح كراسات شروط المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بأسوان (1)



طرح كراسات شروط المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بأسوان (2)



تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، انتظام آلية طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك فى يومها الأول والتى تتم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وبالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وبإشراف ومتابعة من عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة نصر النوبة ، ولجنة من العاملين بالوحدة المحلية بما يحقق العدالة والنزاهة والشفافية الكاملة.