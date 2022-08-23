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المعاينة: الحريقفي استوديو بمساحة 5 آفدنة يلتهم كميات كبيرة من الأخشاب في أبو النمرس

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:22 م
المعاينة: الحريقفي استوديو بمساحة 5 آفدنة يلتهم كميات كبيرة من الأخشاب في أبو النمرس الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت المعاينة الأولية، أن حريق نشب في إحدي الأستديوهات الكبيرة التابعة لإحدى شركات الإنتاج الفني والدعائي على مساحة 5 فدان عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل بمركز ومدينة ابو النمرس ويكافح رجال الحماية المدنية الحريق للسيطرة عليه. 
 
 
وأضافت المعاينة، أن رجال المباحث تجري تحرياتهم حول الواقعة، وسط تتواجد 10 سيارات إطفاء من قبل إدارة الحماية المدنية وبعض المعدات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس و الحريق لم يسفر عن اي خسائر او اصابات حتي الآن.
 
 
وكان حريق اندلع داخل أحد أستوديوهات تصوير أفلام بطريق الجبل بمنطقة شبرامنت التابعة لأبو النمرس، وسط تواجد قيادات أمنية للمديرية للإشراف علي عمليات إخماد الحريق. 
 
 
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الاهالى باندلاع حريق داخل أستوديو تصوير فى منطقة أبو النمرس وعلى الفور إنتقلت سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.
 
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جانب من الحريق
 
 
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حريق استوديو

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امن الجيزة

سيارات الاطفاء

ابو النمرس



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