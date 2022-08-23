القومى للمرأة يطلق برنامج للتثقيف المالى بـ10 محافظات ضمن مشروع تنمية الأسرة

كتب محمود راغب

أطلق المجلس القومى للمرأة ، فعاليات البرنامج التدريبى للتثقيف المالى والذى يستهدف الميسرات والمشرفيين الميدانيين بمحافظات: "سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والدقهلية والأقصر وأسوان الجيزة وقنا والشرقية"، ويستمر خلال الفترة من 22 وحتى 25 اغسطس الجارى 2022 .

يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، وفى إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة ضمن برنامج الشمول المالى.

وأشارت إنجى اليمانى المدير الوطنى لمشروع الشمول المالى إلى أن هذا التدريب يعد تمهيدا لدخول السيدات منظومة الشمول المالى، حيث يعمل على تحسين إدارتهن لاموالهن، وإدراك مدى أهمية الخدمات المالية وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول التعامل مع تلك الخدمات.

وعبرت اليمانى عن سعادتها بأن من يقدم التدريب هم مشرفو محافظات المشاريع الأخرى ممن سبق وحصلوا على ذات التدريب خلال مراحل سابقه واصبحت لديهم الخبره والقدرة على نقل هذا التدريب إلى زملائهم.