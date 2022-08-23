القبض على شاب وفتاة بحوزتهما كمية من الهيروين بقبل ترويجها فى التبين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض علي شاب وفتاة حال استقلالهما سيارة ملاكي، وعثر بحوزتهما علي أسطوانة هيروين مخدر قبل ترويجها علي المتعاطين بدائرة قسم شرطة التبين وحرر محضر بالواقعة.

ورد معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام شاب وفتاة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمان حال استقلالهما سيارة ملاكي ماركة "كيا"، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي أسطوانة هيروين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1915لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات.