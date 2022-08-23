القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة 4 أشخاص فى منطقة الهرم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر في منطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بسبب خلافات بينهم على استخدام مصعد عقار في نقل بعض الاحتياجات الخاص بمالك شركة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى المقدم هاني الحسيني مفتش مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بحدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة بين 11 شخصا، نتيجة خلاف بين على استخدام مصعد عقار، في نقل احتياجات مالك شركة، أدت إلى نشوب المشاجرة، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتشاجرين وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.