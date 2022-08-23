القبض على ألمانية اعتدت على مواطنين بالسيف قرب حدود التشيك

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة الألمانية القبض على سيدة اعتدت على عدد من المواطنين في ساحة ويدين في منطقة دير أوبيربفالز بولاية بافاريا، بالسيف وتسببت في إصابة عددًا منهم.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنها ألقت القبض على امرأة يوم الثلاثاء في جنوب ألمانيا بزعم إصابتها عدة أشخاص بما وصف بأنه "شيء يشبه السيف".

وأوضحت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن الحادث الذى وقع في ساحة بالقرب من الحدود التشيكية، وأن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث بسرعة وتمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه بها.

وأشار البيان إلى أن عدة جرحى يتلقون العلاج حاليًا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل ، وأضافوا أنه لا يوجد خطر حاليًا على الجمهور.