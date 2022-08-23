اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لبائع بتهمة حيازة كمية من الحشيش لترويجها بالإسكندرية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:15 ص
السجن 3 سنوات لبائع بتهمة حيازة كمية من الحشيش لترويجها بالإسكندرية هيئة المحكمة
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي، بالسجن 3 سنوات للمتهم "و.م.إ"، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 913 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، قيام المتهم " و.م.إ" صاحب فرش خضروات، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، وأثناء تواجده عثر بحوزته علي علبة سجائر تحوي بداخلها على عدد 36 قطعة حشيش، وبتفتيش ملابسه عثر معه علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.


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