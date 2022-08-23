اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس البولندى يتعهد بتقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:00 م
الرئيس البولندى يتعهد بتقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا الرئيس البولندي أندريه دودا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعهد الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الثلاثاء بتقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية والعسكرية إلى أوكرانيا وذلك خلال زيارته الرسمية التي قام بها اليوم إلى كييف.


وقال دودا - في تصريحات للصحفيين عقب إجرائه محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوردها (راديو بولندا) اليوم الثلاثاء - إن بلاده ستواصل توفير المساعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية والعسكرية إلى جارتها الأوكرانية التي تمزقها الحرب.


وأضاف أنه يتشرف بزيارة كييف في "يوم العلم الأوكراني" وعشية "يوم استقلال أوكرانيا"، وبعث بتحياته الودية إلى الشعب الأوكراني.


وتابع الرئيس البولندي أنه بحث مع الرئيس زيلينسكي سبل دعم بولندا لأوكرانيا بما في الدعم العسكري والإنساني، بالإضافة إلى مشاركة بولندا في إعادة إعمار أوكرانيا.


وعبر عن "إيمانه بأن أوكرانيا لن تدافع عن نفسها فحسب، بل وستفوز أيضا، وستستعيد جميع أراضيها، وستعيد بناء بنيتها التحتية بفضل الدعم المقدم من بولندا وكل الدول المخلصة الأخرى".


وأشار إلى أن "أوكرانيا تدافع عن العدالة والنزاهة والديمقراطية والقانون الدولي، قائلا "اليوم أنتم تدافعون عن الحرية ليس في أوكرانيا فقط، بل في الكثير من الدول الأخرى أيضا".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة