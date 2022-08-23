الرئيس البولندى يتعهد بتقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا

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تعهد الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الثلاثاء بتقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية والعسكرية إلى أوكرانيا وذلك خلال زيارته الرسمية التي قام بها اليوم إلى كييف.



وقال دودا - في تصريحات للصحفيين عقب إجرائه محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوردها (راديو بولندا) اليوم الثلاثاء - إن بلاده ستواصل توفير المساعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية والعسكرية إلى جارتها الأوكرانية التي تمزقها الحرب.



وأضاف أنه يتشرف بزيارة كييف في "يوم العلم الأوكراني" وعشية "يوم استقلال أوكرانيا"، وبعث بتحياته الودية إلى الشعب الأوكراني.



وتابع الرئيس البولندي أنه بحث مع الرئيس زيلينسكي سبل دعم بولندا لأوكرانيا بما في الدعم العسكري والإنساني، بالإضافة إلى مشاركة بولندا في إعادة إعمار أوكرانيا.



وعبر عن "إيمانه بأن أوكرانيا لن تدافع عن نفسها فحسب، بل وستفوز أيضا، وستستعيد جميع أراضيها، وستعيد بناء بنيتها التحتية بفضل الدعم المقدم من بولندا وكل الدول المخلصة الأخرى".



وأشار إلى أن "أوكرانيا تدافع عن العدالة والنزاهة والديمقراطية والقانون الدولي، قائلا "اليوم أنتم تدافعون عن الحرية ليس في أوكرانيا فقط، بل في الكثير من الدول الأخرى أيضا".