كتب سمير حسنى

أعلن الدفاع المدني فى السودان، اليوم، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 89 شخصا، بحسب تقارير إعلامية.

شهدت منطقة دنقلا شمال السودان أمطار غزيرة أعقبها سيول.

دفعت القوات الجوية وسلاح المهندسين بالقوات المسلحة السودانية، بطائرات عمودية وقوارب إنقاذ ومجموعات من القوات الخاصة، لمعاونة السلطات المحلية بولاية "الجزيرة"، في إطار مساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار.