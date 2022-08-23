اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:29 م
أكرم القصاص
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الجزائر: إخماد 22 حريقا نشب في 12 ولاية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:44 م
الجزائر: إخماد 22 حريقا نشب في 12 ولاية خلال 24 ساعة حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء إخماد 22 حريقا نشب على مستوى 12 ولاية خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان اليوم، أن الحرائق طالت غابات ومحاصيل زراعية بولايات تيبازة، والبويرة، وتيزي وزو، وبجاية، والشلف، وبسكرة، والبليدة، وتلمسان، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة وغليزان.


وبحسب البيان، لم تتسبب الحرائق في أي خسائر بشرية، وأسفرت عن تلف مساحات تقدر بآلاف الأمتار من الغابات والنباتات والأشجار.


وشهدت الجزائر، خلال الأيام الماضية، نشوب حرائق كبيرة في عدد من ولايات منطقة الشرق الجزائري، مما أسفر عن مصرع 37 شخصا وإصابة 183 آخرين، وفقا لأرقام الحصيلة الرسمية للحماية المدنية الجزائرية.


الجزائر

حرائق الغابات فى الجزائر

الحرائق فى الجزائر

الحماية المدنية الجزائرية



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