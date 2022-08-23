التنمية المحلية: 82 مليون جنيه مبيعات المواد الغذايية بمبادرة "سند الخير"

كتب على عبد الرحمن

استمراراً لنهج وزارة التنمية المحلية بتخفيف العبء عن المواطنين من محدودي الدخل ، خاصة في المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً والأحياء الشعبية بجميع المحافظات... تجوب القوافل المتحركة لمبادرة "سند الخير" المحافظات لتقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وذات جودة مناسبة محملة بحوالى 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات ، تمور ، سوداني ، أرز ، مكرونة ،وغيرها).

وأكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، أنه تلقي تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة عن متابعة مبادرة «سند الخير» والتى أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى 17 أغسطس 2022 على مدار 18 أسبوعا، نجحت خلالها المبادرة في تحقيق مبيعات بإجمالى مايقرب من 82 مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ17 محافظة هي المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، والغربية مشيراً الى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

وأشار اللواء هشام أمنة، أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها في اسبوعها الثامن عشر من تحقيق مبيعات بحوالى 3,7 ملايين جنيه بتغطيتها 12 محافظة هي القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ واسيوط وقنا وأسوان والدقهلية والاسماعيلية والمنيا والاقصر والغربية وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد 73 سيارة منها 10 سيارات في كل من محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف وكفر الشيخ والدقهلية ، و5 سيارات لمحافظتى اسيوط والاسماعيلية ،و4 سيارات لمحافظتى قنا والمنيا،و3 سيارات لمحافظة اسوان ، وسيارة واحدة لكل من الأقصر والغربية لافتاً الى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ25%، هذا بجانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة. حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع

وأوضح اللواء هشام أمنة أن مبادرة سند الخير تُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار مشيراً الى إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية والأكثر احتياجاً، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.

وأضاف الوزير أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان وعيدى الفطر والاضحى المبارك حيث طرحت عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات في هذه المناسبات تخطت 33,8 ملايين جنيه مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول اليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع .