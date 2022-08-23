التحفظ على نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي نصف طن من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق والمستندات الخاصة بالمخبز لفحصها.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير عن مخبز بلدى، بمحافظة الإسكندرية لتجميع كمية كبيرة من الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء بقصد التربح منه.

تم مداهمة المخبز والقي القبض علي المدير المسؤول وتبين انه تم تجميع 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 550 كجم دقيق بغرض التربح غير المشروع من أموال الدعم تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.