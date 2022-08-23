التحريات تكشف ملابسات غرق طفلين فى نهر النيل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في غرق طفلين يحملان جنسية دولة عربية، في نهر النيل، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتيهما، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثتين، وأشارت تحريات رجال المباحث أن الطفلين خلال لعبهما كرة القدم، سقطت الكرة بالمياه، وأثناء محاولتهما الحصول عليها تعرضا للغرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلين بنهر النيل دائرة قسم شرطة الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين من خلال التحريات أن طفلين يحملان جنسية دولة عربية، غرقا بنهر النيل، حيث سقطت الكرة الخاصة بهما بالمياه أثناء اللعب بها، وخلال محاولتهما الحصول عليها سقطا بالمياه وتعرضا للغرق.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتيهما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.