البابا تواضروس والسفيرة سها جندى يفتتحان جناح وزارة الهجرة بمعرض لوجوس

كتب محمود راغب

افتتح كل من قداسة البابا توضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جناح وزارة الهجرة المقام بمعرض لوجوس في الدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك على هامش فعاليات ملتقى لوجوس الثالث للشباب الأقباط بالخارج، والذي يعقد حاليا في مصر في الفترة من 20 إلى 27 أغسطس الجاري تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذى تضمن لأول مرة لقاء مجموعة الشباب مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني جناح وزارة الهجرة برفقة الوزيرة سها جندي، واستمعا إلى شرح واف عن الملفات والمبادرات التي تقدمها الوزارة الهجرة لشباب مصر بالخارج.

وقد أشاد البابا تواضروس الثاني بجناح وزارة الهجرة والجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل رعاية أبنائنا الشباب في الخارج.

ومن جانبها، أشادت السفيرة سها جندي بدور ملتقى لوجوس كحدث وطني يعرض لشباب مصر بالخارج التجربة المصرية وإنجازاتها في كافة المجالات، مشيرة إلى أن مشاركة وزارة الهجرة في الملتقى فعالة ومميزة للغاية.

وتابعت: "قد أتيحت لنا الفرصة لتنظيم جناح بالمعرض يستعرض عدد من ملفات الوزارة وهذا ما يجعلنا فخورين بما حققناه، واليوم لدينا فرصة ذهبية حتى يتعرف كل المشاركين بالملتقى من الشباب المستهدف لدى وزارة الهجرة على ما تبذله الوزارة من جهد في هذه الملفات المهمة والحيوية والتي ترتبط في الأساس باستراتيجية تنمية الإنسان المصري".

فيما استمع أيضا زوار الجناح من الشباب إلى شرح عن مبادرات وزارة الهجرة المعروضة في الجناح، وتبادلوا الحوار والنقاش مع فريق الوزارة، كما أعربوا عن إعجابهم بكل ما تقدمه الوزارة، مثمنين جهد التواصل مع المصريين بالخارج ونتائج تلك المبادرات التي من شأنها ربط كل شرائح المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وهو ما تهدف إليه الجمهورية الجديدة.

ويضم جناح وزارة الهجرة بالمعرض عروضًا توضيحية وكتيبات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية تحتوي على ما تم إنجازه في الأنشطة والملفات التي تنفذها الوزارة والتي من شأنها رعاية شباب مصر في الخارج وتقديم خدمات لهم، أبرزها مبادرات "مركز حوار شباب مصر الدارسين بالخارج – ميدسي"، و"اتكلم متخافش مصر معاك"، و"اتكلم عربي".

وفى إطار الحرص الدائم من وزارة الهجرة على مد جسور التواصل بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، أطلقت الوزارة في يونيو 2020 أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وبمطلع 2021، أطلقت الوزارة "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم، كما تم إطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين الدراسين بالخارج ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج.

وتُولي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهمية خاصة لملف شباب مصر بالخارج، باعتبارهم قادة المستقبل وسفراء لوطنهم حول العالم، وعلى عاتقهم مهمة كبرى من توضيح حقيقة ما يتم إنجازه في مصر بين أقرانهم في الدول التي يقيمون بها، وقد تجلى اهتمام الوزارة بهذا الملف في ربط الشباب بالخارج بالوطن، ضمن ملتقيات الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج، التي تقيمها الوزارة في إطار المحور الخاص بالتوعية والحماية؛ من أجل تعريف أبنائنا في الخارج بالأمن القومي وتحديات المرحلة الراهنة، بجانب توعيتهم بأهمية الترويج لمنجزات الدولة المصرية في مختلف المجالات، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة المصرية لحماية أبنائنا بالخارج واستيعاب طاقاتهم للاستفادة من قدراتهم الشخصية والعلمية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة.



البابا تواضروس ووزيرة الهجرة



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