اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 08:22 م
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اعرف إزاى تحافظ على صحة عضلاتك مع التقدم فى العمر

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 08:00 م
اعرف إزاى تحافظ على صحة عضلاتك مع التقدم فى العمر العضلات
كتبت نهير عبد النبى

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مع التقدم فى العمر يعانى الكثيرون من هشاشة العظام وألم المفاصل والعديد من المشاكل التى تؤثر على الصحة، لذلك ينصح دائما بممارسة الرياضة والمواظبة عليها، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على صحة عضلاتك مع التقدم فى العمر.

وفيما يلى 5 طرق للحفاظ على كتلة العضلات مع تقدمك فى العمر:

- تناول البروتين، يقسم الجسم الأطعمة الغنية بالبروتين إلى أحماض أمينية يستخدمها لبناء العضلات، وتعتبر مصادر البروتين مثل الدجاج والديك الرومى والأسماك والبيض واللحوم الحمراء والزبادى والفاصوليا مصادر جيدة للبروتين لبناء العضلات.
 
- يعمل الروتين المتسق لتدريب القوة على بناء كتلة العضلات استهدف جلستين إلى ثلاث جلسات مدة كل منها 30 دقيقة فى الأسبوع، واستشر طبيبًا دائمًا أولاً.
 
- زد من نسبة أوميجا 3 الموجودة فى السلمون والجوز وبذور الكتان، فهى مضادة للالتهابات ويمكن إضافتها بسهولة إلى نظامك الغذائى، ويؤدى الالتهاب إلى انهيار العضلات، لذلك عن طريق تناول أوميجا 3 المضادة للالتهابات، يمكنك تحسين معدل تخليق البروتين العضلى.
 
- تحقق من مستويات فيتامين د لديك، يساعد فيتامين د فى تكوين البروتين العضلى، ما يساعد على بناء قوة العضلات، ويعد التعرض للشمس مصدرًا لفيتامين (د)، لكن الأمر يستغرق أربعة أضعاف الوقت الذى يستغرقه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا للحصول على فيتامين (د) من خلال التعرض لأشعة الشمس، يمكن استخدام مكمل فيتامين د ، ولكن استشر طبيبك دائمًا قبل البدء في تناول مكمل جديد.
 
- المشى.. يزيد المشي من قدرتك على الحركة ويعزز تدفق الدم، وتعتبر التمارين الهوائية مفيدة لاستجابة جسمك للأنسولين، ما يساعد في ترميم العضلات يمكن أن يساعدك أخذ استراحات من المشي لمدة 10 دقائق على مدار اليوم في الحفاظ على كتلة العضلات.

العضلات

المفاصل

العظام

التهابات



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