اعتماد تشكيل لجنة للحكم ومناقشة رسائل ماجستير سياحة وفنادق بالأقصر من الخارج

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بأعضاء مجلس الدراسات العليا في الاجتماع الدوري رقم 36 بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالتي ماجستير من الخارج بكلية السياحة والفنادق، واعتماد رسالة ماجستير من الخارج بكلية السياحة والفنادق.

وكانت جامعة الأقصر قد أعلنت في وقت سابق فتح باب التقديم للدراسات العليا، (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)، خلال الفترة من يوم 21 أغسطس الجارى، حتى يوم 20 سبتمبر المقبل بكليات: الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق والألسن.

كما عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، جلسته الـ37، بحضور الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، واعتمد المجلس موعد التحويلات ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2022/2023 على أن يبدأ موعد التحويلات من يوم الأحد الموافق 14 من أغسطس وحتى قبل بداية العام الجامعي 2022/2023 بأسبوع، ووافق المجلس على تحديد موعد التقديم وقبول الطلاب ذوي الهمم والمكفوفين بالجامعة، ليبدأ من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر ويستمر حتى يوم الأحد 9 أكتوبر 2022.

كما وافق المجلس على عدم زيادة الرسوم المقررة بكلية السياحة والفنادق، من الطلاب المرشحين عن مكتب تنسيق الثانوية العامة أو الدبلومات والمعاهد الفنية الخاصة بالمقابلات الشخصية.