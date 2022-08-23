اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:35 م
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استمرار صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:00 م
استمرار صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الجاري وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حيث إشارات الى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط تسهيل كافة الإجراءات .

 

يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فإن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

 

كما أن الدولة المصرية أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط فى مطلع عام 2015 وتوسعت فيه عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدنى للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم يتصاعد دور الدولة مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به كافة الدولة ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.


التضامن

تكافل وكرامة

المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة

المستفيدين من تكافل وكرامة



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