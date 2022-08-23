إنهيار جزئى بمنزل قديم مكون من 3 طوابق بطهطا شمال محافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

فرضت الأجهزة الأمنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا كردون أمنى بمنطقة الجبانات بدائرة دائرة قسم طهطا عقب إنهيار منزل مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات بين قاطنى المنزل وتحرر المحضر اللازم وتم تعين الخدمات اللازمة وجار إعداد تقرير من الإدارة الهندسية حول الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بحودث إنهيار جزئى لمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة القسم ولا توجد إصابات وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لمكان الإنهيار وتم إخطار الوحدة المحلية التي أنتقلت بكافة المعدات الخاصة بها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث القسم بإنهيار منزل قديم مبنى بالطوب والطين ومسقوف بالعروق والجريد ملك مِلك المدعو "عادل. م 51 سنة ولا توجد خسائر بالأرواح بين قاطنى المنزل.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طهطا وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتم تشكيل فريق من الإدارة الهندسية والتي قامت بفحص المنزل لتحديد سبب الإنهيار وتم فحص المنازل المجاورة.

وبسؤال مالك المنزل علل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه تم تحري المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.