إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك فى منطقة كرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت 3 فتيات ورجل في انقلاب مركبة "توك توك" بطريق أبو رواش بدائرة قسم شرطة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بطريق أبو رواش ووجود مصابين ، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص انقلاب توك توك بطريق أبورواش، مما أسفر عن إصابة نورهان صبري 30 سنة، منار أحمد 26 سنة، دنيا سامي 25 سنة ومحمد شيمي 42 سنة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.