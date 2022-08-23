اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك فى منطقة كرداسة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:04 ص
إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك فى منطقة كرداسة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيبت 3 فتيات ورجل في انقلاب مركبة "توك توك" بطريق أبو رواش بدائرة قسم شرطة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بطريق أبو رواش ووجود مصابين ، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص انقلاب توك توك بطريق أبورواش، مما أسفر عن إصابة نورهان صبري 30 سنة، منار أحمد 26 سنة، دنيا سامي 25 سنة ومحمد شيمي 42 سنة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

 


امن الجيزة

اخبار الحوادث

حادث مرورى

طريق أبو رواش

اخبار عاجلة

كرداسة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة