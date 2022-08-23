إصابة عاملين سقطا من عمارة فى قنا

أصيب عاملان، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطهما من عمارات الإسكان بمنطقة المساكن فى قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لإنقاذهما.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة عاملين سقطا من عمارات الإسكان بمنطقة المساكن في مدينة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف لنقل المصابين.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اسعاف - أرشيفية
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أصيب عاملان، اليوم الثلاثاء، بعد سقوطهما من عمارات الإسكان بمنطقة المساكن فى قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لإنقاذهما.
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