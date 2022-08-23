إزالة 95 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 92206 أمتار بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت الحملات عن إزالة 95 حالة تعدي بنطاق 11 مركز بإجمالى مساحة بلغت 92206 أمتار .

وتأتى هذه الحملات الرقابية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وتأتى الحملات الرقابية وفق خطة محافظة البحيرة ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لمنع اى تعدى جديد نهائيا و إزالة فورية فى المهد وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.