إزالة 847 حالة تعدى على مساحة 60052 متر مبانى و459 فدان زراعة بأسيوط.. صور

كتب أسامة عبد الحميد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ 20 للإزالات التي بدأت المرحلة الأولى منها في 13 أغسطس الماضي، وتستمر على مدار 3 مراحل حتى 27 أكتوبر 2022، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوقها ممتلكاتها.



وأوضح المحافظ إن حملات الإزالة تتم بالتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مشيرًا إلى تنفيذ حملة بمراكز الفتح وديروط وساحل سليم والبداري والقوصية وقسم أول أسيوط، أسفرت عن إزالة 89 حالة تعدي منها 62 حالة على مساحة 3856 متر مباني و27 حالة تعدي على مساحة 40 فدان و17 قيراط، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الموجة وحتى الآن 847 حالة تعدي على مساحة 60052 متر مباني و459 فدان زراعة وذلك تحت إشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، ومشاركة رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والزراعة بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن للتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.



كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات والتصدي الفوري والحاسم لها وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، لافتا الى انه تم تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية، أو أية مخالفات للبناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



جدير بالذكر أن الموجة الـ20 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولي في 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.





إزالة التعديات بأسيوط



إزالة التعديات بأسيوط



إزالة التعديات بأسيوط



إزالة التعديات بأسيوط



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



جانب من الإزالات



عمليات الإزالة



عمليات الإزالة



عمليات الإزالة