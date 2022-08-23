إزالة 74 حالة تعد بالشرقية بمساحة 6.5 آلاف متر مبان و132 فدانا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الجاري ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 54 حالة تعدي بمساحة 6 آلاف و 457 متر مباني و20حاله تعدي بمساحه 132 فدان و9 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة ، كما تم قطع المرافق عن عدد 7 حالات تعدي بمساحة 1590 متر بمركز أولاد صقر و 3حالات تعدي على مساحة 210 م بمركز الابراهيمية و 3 حالات تعدي على مساحة 504 متر بمركز كفر صقر و7 حالات تعدي علي مساحة 875 متر بمركز فاقوس و 9 حالات تعدي 2624 متر مركز أبو حماد.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.