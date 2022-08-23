إزالة 19 حالة تعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد، تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة و المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 3 قيراط و 6 سهم فقط، وتم إزالة 14 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 2402 م2.

وأضاف رئيس المدينة بأنه تم إزالة 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن سملات وحفر قواعد خرسانية ومبانى بالبلوك على مساحة 3 قيراط و6 سهم بالوحدة المحلية لقرية شبرابابل، وفى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم إزالة 14 حالة تابعة لهندسة ري بحري زفتى بمساحة 2402 متر مربع.

أكد رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقد جاءت حملة اليوم بمشاركة المهندس تامر عبد البارى، إدارة بناء وتنمية القرية، والمهندس محمد صالح مدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية، وأمانى محمد رئيسة وحدة شبرابابل.