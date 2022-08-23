اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:02 م
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إزالة مخالفة بجمعية الزهور الزراعية فى بورسعيد

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:04 م
إزالة مخالفة بجمعية الزهور الزراعية فى بورسعيد إزالة المخالفات
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي شنت حملة مكبرة،  أسفرت عن إزالة مخالفة فى جمعية الزهور الزراعية على مساحة 140 مترا جنوب بورسعيد. 
 
وأكد  محافظ بورسعيد، أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة. 
 
 
وأشار إلى أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.
 
 


 

 


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