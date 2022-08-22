اليوم السابع
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150 مقالا مدفوعا ضد مصر فى صحف عالمية.. رسائل رئيس الوزراء.. إنفوجراف

الإثنين، 22 أغسطس 2022 06:21 م
150 مقالا مدفوعا ضد مصر فى صحف عالمية.. رسائل رئيس الوزراء.. إنفوجراف رسائل رئيس الوزراء خلال لقاء البابا تواضروس وشباب ملتقى "لوجوس 2022"

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تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى العديد من الملفات الهامة وذلك خلال حوار أجراها مع الشباب المشاركين فى "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022"، بعد لقاءه بهم اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وبحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة.

وردا على سؤال توجه به أحد الشباب عن الدور الذي يجب أن يقوم به الشباب المصريون في الخارج لوطنهم الأم، قال رئيس الوزراء: دوركم الحقيقي هو أن توضحوا الصورة الحقيقية لمصر من خلال تعاملاتكم اليومية وعبر حساباتكم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء برصد 150 مقالة تم نشرها في جرائد وصحف ومواقع عالمية أغلبها يحمل صورة سلبية عن مصر، وهي مقالات مدفوعة من قبل جهات معينة، وهو ما يجب أن تصححوه من خلال تفاعلاتكم المختلفة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى الإجابة عن سؤال عن خطة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع السياحة، موضحا أن الوزير السابق الدكتور خالد العناني كان له مجهودا كبيرا في النهوض بقطاع الآثار، ورؤيتنا للفترة المقبلة تتمثل في التركيز على قطاع السياحة كنشاط اقتصادي، عبر العمل على مجموعة من الخطط تستهدف زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.

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