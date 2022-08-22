1.348 مليار برميـل فى البحر ..تعرف على حجم المخزونات النفطية العالمية

كتبت -مروة الغول

شهد عام 2021 انخفاضاً ملحوظاً فـي إجمالي المخزونات النفطية العالميـة ( التجارية والإستراتيجية ) وسط تشديد المعروض النفطي وتعافي الطلب على النفط عقب تخفيف القيود وإجراءات الإغلاق المرتبطة بتداعيات جائحـة فيروس كورونا لتبلغ 8.696 مليار برميل مع نهاية الربع الرابع وهـو أدنى مستوى لـهـا منـذ الربع الثالث 2018 ، ويمثـل ذلـك انخفاضـاً بنحـو 684 مليون برميل ، أي بنسبة 7.3 % بالمقارنة بالربع المماثل من عام 2020 وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأشار التقرير، إلى أن المخزونات النفطية في البحر قد بلغت نحو 1.348 مليار برميـل فـي نهاية عام 2021 مرتفعة بنحـو 53 مليون برميـل بالمقارنـة مـع نـهايـة عـام 2020 .

وتابع التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخزون النفط العابر في الموانئ بمقـدار 60 مليون برميل على أساس سنوي ، مقابل انخفاض المخزون العـائـم بـالقرب مـن مناطق الاستهلاك الرئيسية بمقدار 7 مليون برميل.

وأشار التقرير،أن المخزون التجاري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة بلغ حـوالي 2.707 مليار برميل في نهاية الربع الرابع مـن عـام 2021 ، مشكلاً انخفاضـاً بواقع 330 مليون برميل بالمقارنة مع مستوياته فـي نـهايـة عـام 2020 ، وانخفاضـاً بواقع 261 مليون برميل عن متوسط الخمسة أعوام السابقة الذي يعد أحد أهداف مجموعة دول أوبك + .

وذكر التقرير ،أن كفاية المخـزون التجـاري فـي تلـك الـدول فـي نـهايـة عام 2021 قد بلغت مستوياتها حوالي 60 يوم من الاستهلاك ، مشكلاً انخفاضاً بنحـو 9.3 يوم عن نظيره المسجل في نهاية عام 2020 والبالغ 69.3 يوم من الاستهلاك .