"يوم الأبواب المفتوحة".. 115 ألف شخص يزورون المستشارية والوزارات الألمانية

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زار أكثر من 115 ألف شخص، على مدى يومين، مبنى المستشارية الاتحادية والوزارات الاتحادية ومكتب الصحافة والإعلام للحكومة الاتحادية في ألمانيا، وذلك في "يوم الأبواب المفتوحة".

وطبقًا لبيان المستشارية الألمانية، شكرت الحكومة الاتحادية جميع المواطنين الذين خصصوا الوقت لزيارة الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح البيان أن الاهتمام بعمل الوزارات كان هائلًا، حيث أجرى عدد من الوزراء مناقشات حيَّة مع ضيوفهم، مثل وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، ووزيرة الخارجية أنالينا بربوك، ووزير النقل فولكر ويسينج، كما عقد مكتب الصحافة مؤتمرًا صحفيًا للأطفال مع المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبيستريت.

جدير بالذكر أنه بعد عامين من جائحة كورونا، فتحت الحكومة الفيدرالية الألمانية أبوابها مرة أخرى للمواطنين في 20 و21 أغسطس الجاري، تحت شعار "اليوم المفتوح: الديمقراطية تدعو".