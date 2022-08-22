اليوم السابع
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وزير الخارجية الأسبق: لقاء الأخوة فرصة ليشهد قادة العرب جهود التنمية بالعلمين

الإثنين، 22 أغسطس 2022 11:28 م
وزير الخارجية الأسبق: لقاء الأخوة فرصة ليشهد قادة العرب جهود التنمية بالعلمين محمد العرابى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، إن اللقاء الخماسى فى مدينة العلمين الجديدة، استمرار للقاءات الرئيس السيسى قبل قمة جدة التى تمت مع الرئيس الأمريكى بايدن، ومصر قامت باتصالات عربية قبلها، وكانت على مستويات متعددة ثناية وثلاثية.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن زخم تقوم به من أجل دعم التشاور العربى العربى، والظروف التى نمر به لم نشهدها من قبل على مدى سنوات عديدة، ولا بد أن نقف على تشاور مستمر ودائم، والتحديات كبيرة ولا تستطيع دولة أن تواجهها، لافتا إلى أن اللقاء الأخوى سيكون له ثمار جديدة، ونواة لعمل عربى مشرك، ومحاولة وضع أسس ضد الأخطار. 

 

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن السمة الأساسية، أن مصر لديها علاقة مع الأردن والعراق فى تعاون ثلاثى مستمر، وأيضا مع الإمارات والبحرين.

 

وأشار السفير محمد العرابى، إلى أنها فرصة لمشاهدة التطورات فى مصر، ومدينة العلمين الجديدة، وجهود التنمية فى مصر، وكمجال لجذب الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

 

ونوه وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أهم الملفات الأوضاع فى العراق، التى تشهد نوع من عدم الاستقرار ويحتاج جهد عربى لاحتواء الموقف، ومشكلات لبيبا أو سوريا أو اليمن، يتم التشاور فيها، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

 


العلمين الجديده

محمد العرابي

العراق

الحرب الروسيه الاوكرانيه



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