اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:09 ص
أكرم القصاص
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هل يلتقى بوتين وزيلنيسكي لبحث وقف الحرب؟.. دبولماسي روسي يكشف التفاصيل

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:00 ص
هل يلتقى بوتين وزيلنيسكي لبحث وقف الحرب؟.. دبولماسي روسي يكشف التفاصيل بوتين وزيلنيسكي
أ ش أ

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أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف جينادي جاتيلوف أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي.

وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء الأحد، إن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا أكبر في محاولات إنهاء الصراع واتهم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات.

وأوضح أنه كلما استمر الصراع، زادت صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأمم المتحدة أصبحت غارقة في "التسييس" وهذا "أضر بسلطتها ومنظماتها".


بوتين وزيلنيسكي

بوتين

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

اوكرانيا



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